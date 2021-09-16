تونس تفتح حدودها مع ليبيا ابتداء من الجمعة

استقبل رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، اليوم الخميس، بقصر قرطاج، السادة عثمان الجرندي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، ورضا غرسلاوي المكلّف بتسيير وزارة الداخلية، وعلي مرابط المكلّف بتسيير وزارة الصحّة.

وعلى إثر اطلاعه على نتائج اجتماعات اللجنتين الوزاريتين الأمنية والصحية المشتركة التونسية الليبية التي انعقدت يوم الأربعاء بجزيرة جربة، أصدر رئيس الجمهورية تعليماته بإعادة فتح المعابر الحدودية مع دولة ليبيا بداية من يوم غد الجمعة، على الساعة السابعة صباحا.

وأكّد رئيس الدولة، في هذا السياق، على ضرورة الالتزام التام بالاحترام الكامل للبروتوكول الصحّي المتفق عليه، مشدّدا على أن هذا البروتوكول قابل للمراجعة على ضوء تطوّر الوضع الصحّي في البلدين وعلى أن أي خرق لمقتضياته قد ينجم عنه إعادة النظر في قرار إعادة فتح المعابر الحدودية، وفق قوله.

وتكريسا لعلاقات الأخوة والتآزر بين البلدين، أذن رئيس الدولة بالتنسيق مع السلطات الليبية لتركيز فرق صحّية للتلقيح ضد فيروس كورونا في المعابر الحدودية، وتنظيم أيام تلقيح مكثّف في مقرات البعثات الدبلوماسية والقنصلية التونسية في ليبيا، بحسب ما أفادت رئاسة الجمهورية التونسية.