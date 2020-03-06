تونس.. تفجير انتحاري بالقرب من السفارة الأمريكية

الانفجار كان قوي وهز المنطقة. [سبوتنيك]

أقدم انتحاريان على تفجير نفسيهما بالقرب من السفارة الأمريكية في العاصمة تونس، اليوم الجمعة، ما أدى إلى إصابة 5 أمنيين تونسيين.

وأفادت وسائل إعلام تونسية، في وقت سابق، بأن شخصا يمتطي دراجة نارية أقدم ظهر اليوم الجمعة، على تفجير نفسه بحزام ناسف، مستهدفا دورية أمنية في الطريق المحاذي للسفارة الأمريكية في العاصمة تونس.

وذكرت إذاعة “موزاييك” أن التفجير أسفر عن 5 إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف الأمنيين الذين كانوا متواجدين على عين المكان.

ولم يسفر الانفجار عن سقوط قتلى باستثناء الانتحاري الذي فجر نفسه.

إرهابي يفجر نفسه قرب السفارة الأمريكية (صور وفيديو) Gepostet von Mosaïque FM am Freitag, 6. März 2020

ونقلت وكالة “سبوتنيك” للأنباء عن شهود عيان قولهم، إن الانفجار كان قوي وهز المنطقة، ووقع في حدود الساعة 11.30 بالتوقيت المحلي.

من جهتها، دعت السفارة الأمريكية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، إلى الابتعاد عن منطقة الانفجار، مشيرة إلى أن الأجهزة ألأمنية تعمل في مكان الحادث.

Emergency personnel are responding to an explosion that occurred near the U.S. Embassy in Tunis. Please avoid the area… Gepostet von U.S. Embassy Tunis am Freitag, 6. März 2020

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