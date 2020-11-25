تونس.. تمديد حالة الطوارئ لمدة شهر آخر

أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الأربعاء، تمديد حالة الطوارئ لمدة شهر كامل يبدأ من يوم غد الخميس.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية قرار الرئاسة التونسية، بتمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر، بداية من غد الخميس وحتى 25 ديسمبر المقبل.

وفي مايو الماضي، أعلنت الرئاسة التونسية تمديد حالة الطوارئ 6 أشهر في عموم البلاد.

يُشار إلى أن حالة الطوارئ في تونس أعلنت لأول مرة أواخر 2015؛ إثر حادث إرهابي، ومنذ ذلك الحين تم تمديدها لعدة مرات.

وأعلنت حالة الطوارئ في تونس لأول مرة أواخر 2015؛ إثر حادث إرهابي، ومنذ ذلك الحين تم تمديدها لعدة مرات.

وتم تمديد حالة الطوارئ دون انقطاع ، منذ 24 نوفمبر 2015، على إثر العملية الإرهابية التي تم خلالها تفجير حافلة للأمن الرئاسي بالعاصمة التونسية.