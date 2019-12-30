تونس.. تمديد حالة الطوارئ لمدة شهر

قرّر قيس سعيّد إعلان حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية لمدة شهر. [رئاسة الجمهورية التونسية]

أعلنت الرئاسة التونسية، الاثنين، تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر.

وقالت بيان رئاسة الجمهورية التونسية في بيان عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك:

قرّر رئيس الجمهورية قيس سعيّد إعلان حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية لمدة شهر واحد ابتداء من يوم 01 جانفي 2020 إلى غاية يوم 30 جانفي 2020.

يأتي ذلك بعد أن مدد الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر مطلع سبتمبر الماضي، حالة الطوارئ لـ4 أشهر.

يُذكر أن حالة الطوارئ في تونس أُعلنت أواخر 2015؛ إثر حادث إرهابي، ومنذ ذلك الحين تم تمديدها لعدة مرات.

وتعطي حالة الطوارئ وزير الداخلية صلاحيات استثنائية تشمل منع الاجتماعات وحظر التجوال وتفتيش المحلات ليلا ونهارا، ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء. الأمر الذي يُقابل باستنكار من المنظمات الحقوقية.