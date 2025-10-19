تونس تمنع التصدير.. المغرب يردّ باتهامات لاذعة: تموركم لا تصلح للأكل!

أثار قرار تونس المفاجئ بمنع تصدير التمور إلى السوق المغربية جدلاً واسعًا، حيث ردّ عليه منتجون مغاربة بهجوم عنيف على جودة التمور التونسية، متهمينها بأنها غير صالحة للاستهلاك، وأن بعضها يحمل منشأً جزائريًا.

ووفقًا لبلاغ صادر عن المجمع المهني المشترك للتمور في تونس، اتخذ مجلس الإدارة في 10 أكتوبر قرارًا يسمح بتصدير التمور إلى جميع الأسواق العالمية، ما عدا السوق المغربي، دون توضيح الأسباب الحقيقية وراء هذا الاستثناء.

وفي رد فعل على القرار، اتهم عبد البر بلحسان، رئيس الفيدرالية المغربية لتسويق وتثمين التمور، التمور التونسية بأنها “معدلة وضعيفة القيمة الغذائية”، وأضاف أن المصدرين التونسيين يوردون إلى المغرب تمورًا من الدرجة الثالثة غير صالحة للاستهلاك.

أما عبد السلام ماجد، منتج التمور بمنطقة زاكورة المغربية، فأشار إلى أن بعض التمور التي تُباع على أنها تونسية المنشأ هي في الواقع مستوردة من الجزائر ثم تُعاد معالجتها وتغليفها في تونس قبل تصديرها إلى المغرب.

ودعا المنتجون المغاربة إلى حظر نهائي لاستيراد التمور التونسية، محذرين من أن هذا الاستيراد المكثف يهدد فرص الشغل في الواحات المغربية ويقوض جهود تطوير المنتج المحليK كما طالبوا بدعم إنشاء وحدات إنتاج صغيرة لتعزيز تنافسية التمور المغربية.

صادرات التمور التونسية تواصل التوسع عالمياً

رغم التوترات، كشفت بيانات المرصد الوطني للفلاحة التونسي أن صادرات التمور التونسية في الفترة من أكتوبر 2024 إلى أغسطس 2025 بلغت نحو 132.1 ألف طن، حيث تهيمن تمور “دقلة النور” على الصادرات بنسبة 83.6%، محققة عائدات بقيمة 841 مليون دينار تونسي.

وتستحوذ دول الاتحاد الأوروبي على الحصة الأكبر من الصادرات بنسبة 44.5%، تليها الأسواق الإفريقية والآسيوية، ما يعكس تنوع حضور التمور التونسية في الأسواق العالمية.

كما تحافظ تونس على مكانتها الرائدة عالميًا في تصدير التمور، خصوصًا التمور البيولوجية ذات القيمة المضافة العالية.