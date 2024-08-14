«تونس» تناقش مع المبعوث الأمريكي المسار السياسي في ليبيا

بحث وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمّار، عددا من القضايا مع السفير “ريتشارد نورلاند” المبعوث الخاص الأمريكي إلى ليبيا.

واستعرض الاجتماع المسار السياسي في ليبيا، حيث أكد الوزير عمار، “موقف تونس الثابت حول ضرورة أن يكون الحل “ليبيا ليبيا” في إطار من التوافق وقيادة ليبية برعاية منظمة الأمم المتحدة”.

وجدد عمار التعبير “عن دعم تونس لكل الجهود الهادفة إلى إيجاد تسوية شاملة ودائمة تضمن أمن ليبيا واستقرارها ووحدتها وسيادة شعبها على ثرواتها ومقدراتها الوطنية”.

من جهته، ثمّن المبعوث الأمريكي “دور تونس الإيجابي والبنّاء في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين”، مؤكدا “موقف بلاده الرافض لفرض الحلول بالقوّة من قبل أي طرف”.

وعبر المبعوث الأمريكي “عن الاستعداد للتنسيق مع تونس من أجل الدفع في اتجاه الوصول إلى تسوية سياسية مبنية على الحوار والتفاوض”.

استقبل السيّد نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اليوم 12 أوت 2024، السيد جوي هود Joey Hood… تم النشر بواسطة ‏وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج‏ في الاثنين، ١٢ أغسطس ٢٠٢٤