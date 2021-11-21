تونس تنظم فعالية اقتصادية تحت شعار «صُنع في ليبيا»

أعلنت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية، عن تنظيمها للدورة الأولى لفعالية اقتصادية بالتعاون مع ليبيا، تحت شعار «صُنع في ليبيا»، من أجل دعم الشراكة بين البلدين.

وذكرت الوزارة التونسية أن الفعالية ستقام من 23 إلى 27 نوفمبر الجاري، مشيرة إلى أنّ الفعالية ستفتتح بالمنتدى الاقتصادي التونسي الليبي، والذي ستُعرض على هامشه، مداخلات تهم مجالات التعاون الصناعي والتجاري المشترك بين البلدين.

وستعرض أكثر من 150 مؤسسة ليبية، سلعا وخدمات محلية الصنع، لتعزيز حركة التجارة بين البلدين، فضلًا عن تنظيم لقاءات ثنائية لتنمية الشراكة الثنائية بين البلدين، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة التونسية

وتهدف فعالية «صُنع في ليبيا» إلى تبادل الخبرات والاستفادة من التجربة التونسية المتعلقة بخدمات مساندة المؤسسات الاقتصادية، ودعم وتعزيز الشراكة الاقتصادية لتحقيق التكامل والتعاون المشترك.