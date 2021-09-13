تونس تنفي شائعات منع دخول الليبيين إلى أراضيها

نفت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نفيا قاطعا ما يُروج له من أخبار حول منع السلطات التونسية عدد من الليبيين من دخول أراضيها.

وأكدت الوزارة في بيان لها، مساء اليوم الاثنين، أن كل ما يتم تداوله في هذا الشأن لا أساس له من الصحة.

وذكَّرت الوزارة أن غلق الحدود بصفة مؤقتة يندرج في إطار الحد من تفشي جائحة كوفيد – 19 والتوقي من تداعيات انتشار الوباء بمختلف متحوراته على الوضع الصحي بكل من تونس وليبيا.

وفي إطار التنسيق المستمر بين البلدين، وتعزيز التعاون الثنائي بينهما، ستعقد اللجنتان العلميتان التونسية والليبية اجتماعا لتقييم الوضع الوبائي، وإعداد بروتوكول صحي يستجيب إلى خصوصيات العلاقات التونسية الليبية ويحترم الشروط الصحية اللازمة لمقاومة الوباء والتوقي منه.

كما أكد البيان أن نشر الأخبار الزائفة التي تستهدف البلدين والشعبين الشقيقين لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يُؤثر في مستوى العلاقات التاريخية والمتينة التي تجمعهما وفي الحرص المشترك على الارتقاء بهذه الروابط إلى مستوى إستراتيجي استجابة لتطلعات الشعبين الشقيقين في الاستقرار والتنمية والرفاه، بحسب وزارة الخارجية التونسية.