تونس تواجه صيفاً عاصفاً.. رعود ورياح عنيفة تخلف دماراً واسعاً

ضربت مساء السبت عاصفة رعدية قوية منطقة سيدي بوزيد وسط تونس، مصحوبة برياح عنيفة ورعود مدوية، ما أسفر عن أضرار مادية متعددة، وفق ما أفادت به وسائل الإعلام المحلية.

وأشار الإعلام المحلي إلى أن العاصفة أدت إلى انهيار حائط متهالك، ما ألحق أضراراً بعدد من السيارات المتوقفة في المكان.

وأوضح “المرصد التونسي للطقس والمناخ” في تدوينة على “فيسبوك” أن المعلومات الأولية تشير إلى انهيار جدار لمعمل طماطم قديم مهجور، كما سجل المرصد أضراراً في الأعمدة الكهربائية، مما قد يؤدي إلى انقطاع الكهرباء في بعض المناطق.

وتُظهر الصور والفيديوهات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حجم الأضرار وشدة الرياح والرعود المصاحبة للعاصفة.

ويأتي هذا الحدث في سياق موسم صيفي متقلب في تونس وشمال إفريقيا، حيث شهدت البلاد هذا العام موجات حر غير مسبوقة، متبوعة بعواصف رعدية مفاجئة ورياح قوية، ما انعكس على البنية التحتية والزراعة والممتلكات العامة والخاصة، وسجلت عدة مناطق تونسية، بما فيها صفاقس والقيروان، خلال الأشهر الماضية هطولات مطرية غزيرة وعواصف رعدية أدت إلى أضرار جزئية في المنازل والشوارع، فيما حذرت السلطات المحلية المواطنين من مخاطر الظواهر الجوية المفاجئة.

ويؤكد خبراء الطقس أن تزايد هذه الظواهر العنيفة يعود جزئياً إلى التغيرات المناخية التي يشهدها شمال إفريقيا، والتي أدت إلى تقلبات جوية حادة وزيادة شدة العواصف الصيفية، مما يفرض تعزيز إجراءات الوقاية وتحديث البنية التحتية لمواجهة التأثيرات المحتملة.