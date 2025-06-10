تونس تواجه موجة حرائق قياسية.. الحماية المدنية تتدخل لإخماد 147 حريقاً

تشهد تونس تصاعدًا حادًا في موجة حرائق الغابات والمناطق المختلفة، حيث أعلنت الحماية المدنية عن تسجيل 147 حريقًا خلال 24 ساعة فقط، ما يعكس تحديًا بيئيًا وأمنيًا كبيرًا في مواجهة تداعيات ارتفاع درجات الحرارة مع حلول فصل الصيف.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم الحماية المدنية في تونس عبر صفحته الرسمية على منصة فيسبوك، أن وحدات الإطفاء والإسعاف تدخلت في 599 حالة منذ الساعة السادسة صباح يوم 9 يونيو وحتى الساعة السادسة صباح يوم 10 يونيو الجاري، وشمل هذا الرقم 147 تدخلًا لإخماد الحرائق، إلى جانب 154 تدخلًا للنجدة والإسعاف على الطرقات، و275 تدخلًا في حوادث متنوعة غير مرتبطة بالمرور.

هذا التصاعد في الحرائق جاء في ظل موجة حرارة قياسية تضرب البلاد، مما يزيد من هشاشة الغطاء النباتي ويمهد لانتشار النيران بشكل سريع ومكثف، حيث عملت فرق الحماية المدنية على مدار الساعة للسيطرة على الحرائق ومنع انتشارها إلى المناطق السكنية الحيوية، بالتعاون مع السلطات المحلية والقوات الأمنية.

وفي خطوة استباقية، كثفت الحماية المدنية من حملات التوعية والتحذير من مخاطر الحرائق، داعية المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية وتجنب إشعال النيران في المناطق القريبة من الغابات والمناطق الزراعية، كما تم تعزيز نقاط الرصد والمتابعة لضمان الاستجابة السريعة لأي طارئ.

على صعيد متصل، شهدت المنطقة البترولية في تونس حريقًا خطيرًا تسبب في إصابة 7 أشخاص، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما تواصل السلطات المختصة التحقيق في ملابسات الحادثة لتحديد أسبابها واتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان سلامة المنشآت النفطية وحماية العاملين.

ويأتي هذا في وقت تحذر فيه تقارير دولية من تزايد موجات الحرائق في منطقة شمال أفريقيا نتيجة التغير المناخي، مما يتطلب جهودًا مشتركة على الصعيدين الوطني والإقليمي لتعزيز المرونة البيئية والتكيف مع الظروف المتغيرة.