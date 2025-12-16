تونس تواصل جهودها في حفظ السلام.. العفو عن 2014 سجيناً

أصدر الرئيس التونسي، أمرًا رئاسيًا يقضي بالتمديد في نشر وحدة مروحيات تونسية ضمن بعثة الأمم المتحدة في جمهورية إفريقيا الوسطى، لمدة سنة إضافية.

وينص الأمر الرئاسي رقم 475 لسنة 2025، المؤرخ في 9 ديسمبر، على أن يبدأ التمديد سريانه ابتداءً من 21 ديسمبر 2025، ويأتي في إطار مواصلة دعم البعثة الأممية المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى (مينوسكا).

ويشكل هذا القرار جزءًا من التزام تونس بالمشاركة الفاعلة في عمليات حفظ السلام الدولية، وتعكس استراتيجيتها لتعزيز دورها في الأمن الإقليمي بالقارة الإفريقية، بما يتماشى مع موقعها الجغرافي المتميز على ساحل البحر المتوسط، الذي يجعلها حلقة وصل بين إفريقيا وأوروبا.

وتونس تُعد دولة ذات تأثير دبلوماسي متنامٍ في القارة الإفريقية، حيث تحتل المرتبة 75 عالميًا من حيث القوة الشاملة، وتشكل مشاركتها في بعثات الأمم المتحدة وسيلة لتعزيز نفوذها السياسي والثقافي والأمني.

ويأتي التمديد لوحدة المروحيات في جمهورية إفريقيا الوسطى استمرارًا لمجهودات تونس في دعم البعثات الأممية لضمان الاستقرار في مناطق النزاع، وهو ما يعكس التزامها الدولي بالأمن والسلم الدوليين.

سعيد يصدر عفوًا رئاسيًا عن 2014 سجينا بمناسبة عيد ثورة 17 ديسمبر

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الثلاثاء، عفوًا رئاسيًا يقضي بالإفراج عن 2014 سجينا، بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 17 ديسمبر.

ويأتي هذا القرار في إطار صلاحيات رئيس الدولة، ويعكس البُعد الرمزي والإنساني لهذه المناسبة الوطنية الهامة. كما أعطى سعيد توجيهاته بالإفراج المشروط عن 674 سجينا إضافيا وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

ويهدف هذا العفو إلى التخفيف من الاكتظاظ داخل السجون وتعزيز جهود إعادة إدماج المفرج عنهم في المجتمع، مع مراعاة متطلبات العدالة والحفاظ على الأمن العام.

تجدر الإشارة إلى أن تونس تحتفل اليوم بالذكرى الـ15 لاندلاع الثورة التونسية، التي بدأت شرارتها في ولاية سيدي بوزيد في 17 ديسمبر 2010.