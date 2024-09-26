تونس توثّق مقتل مئات المهاجرين منذ بداية العام

أعلن خفر السواحل التونسي، “مقتل 13 مهاجراً قبالة سواحل ولايتي المنستير والمهدية شرقي البلاد”.

ووفق وكالة الصحافة الفرنسية، أفاد المتحدث الرسمي باسم محاكم الولايتين فريد بن جحا، “بأن خفر السواحل انتشل 13 جثة قبالة سواحل منطقتي الشابة وسلقطة”، مشيراً إلى أن “الضحايا على الأرجح من دول إفريقية”.

يذكر أنه ووفق المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، “في العام 2023 فقد أكثر من 1300 مهاجر بسبب غرق قوارب قبالة الساحل التونسي، وغرق خلال بداية هذا العام حتى منتصف شهر مايو الماضي 103 قوارب هجرة”.

وحسب المنظمة الدولية للهجرة، “لقي أكثر من ثلاثين ألف مهاجر حتفهم في البحر الأبيض المتوسط خلال السنوات العشر الأخيرة، بمن فيهم الثلاثة آلاف شخص عام 2023”.

وأعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي، في 12 سبتمبر الحالي، “انتشال جثث 6 مهاجرات إفريقيات غير نظاميات بينهنّ رضيعة، قبالة سواحل مدينة المنستير شرق تونس”.

ووفق حصيلة نشرها الحرس الوطني التونسي في يونيو الماضي، “انتشلت السلطات في البلاد 462 جثة لمهاجرين غير نظاميين منذ بداية 2024 حتى مايو الفائت، مقابل 714 خلال الفترة ذاتها من 2023″، كما أفاد البيان “بإنقاذ 30 ألفا و281 مهاجرا غير نظامي، مقابل 21 ألفا و652 مهاجرا غير نظامي خلال الفترة نفسها من العام الماضي”.

هذا وتُعدّ تونس إلى جانب ليبيا، نقطة الانطلاق الرئيسية في شمال إفريقيا للمهاجرين الساعين لعبور البحر الأبيض المتوسط إلى إيطاليا.