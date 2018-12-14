تونس توقع اتفاقيات مع السعودية بقيمة 120 مليون دولار

وذكرت رئاسة الحكومة التونسية، على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي، “فيسبوك”، أن الاتفاقيات المُبرمة، جاءت لتمويل مشاريع تنموية زراعية، والتزود بالماء الصالح للشراب في الأرياف التونسية.

وأضافت أنّ الاتفاقيات تشمل عددًا من المناطق بمحافظة بنزرت، شمالي البلاد، إضافة إلى منح مالية لصيانة بعض المعالم الدينية.

وبدأ رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، اليوم الخميس، زيارة إلى السعودية؛ لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين.