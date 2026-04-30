تونس توقع 15 اتفاقية لتعزيز الاستثمار في إفريقيا

وقّع مجلس الأعمال التونسي الإفريقي 15 اتفاقية شراكة مع عدد من غرف التجارة والمنظمات الإفريقية، شملت قطاعات البنية التحتية والطاقة والمياه والاتصالات والهندسة، وذلك على هامش الدورة التاسعة من الندوة الدولية حول “تمويل الاستثمار والتجارة في إفريقيا فيتا 2026” التي انعقدت في العاصمة التونسية.

وقال رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي أنيس الجزيري، في تصريحات نقلتها الإذاعة الحكومية التونسية، إن الاتفاقيات جرى توقيعها خلال حفل خاص أقيم ضمن فعاليات المنتدى الذي استمر يومي الثلاثاء والأربعاء بمشاركة أكثر من 3000 مشارك من نحو 70 دولة.

وأوضح أن أبرز الاتفاقيات الثلاث وُقعت مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، في إطار مشاريع كبرى تتعلق بتطوير مدينة كينشاسا المعروفة باسم “كيامونا”، والتي تمتد على مساحة 43 ألف هكتار، وتشمل خططاً للتوسع العمراني وإنشاء بنية اقتصادية جديدة.

وبيّن أن الاتفاق الأول يتعلق بإنشاء قطب تكنولوجي داخل “كيامونا” يعتمد على الخبرة التونسية، فيما ينفذ المشروع من خلال كونسورتيوم تونسي يحمل اسم “TUCAD”، يضم 12 مؤسسة تنشط في مجالات البنية التحتية والطاقة والمياه والاتصالات والتطهير والهندسة.

وأضاف أن هذا الكونسورتيوم يتولى أيضاً تعبئة التمويلات اللازمة للمشروع، والتي تُقدّر بنحو 100 مليون يورو، بهدف دعم تنفيذ البنية التحتية والتجهيزات المرتبطة بالمشروع.

وأشار إلى أن المشروع الثاني يحمل اسم “نوفايسون سيتي كينشاسا”، ويُنفذ بالشراكة مع “نوفايسون سيتي سوسة”، باعتباره نموذجاً معتمداً في تطوير الأقطاب التكنولوجية، خاصة في مجالات الصناعة والروبوتات والتكنولوجيا الحديثة.

أما المشروع الثالث فيتعلق بإنشاء مجمع صناعي في قطاع النسيج، ضمن خطة لتعزيز التصنيع المحلي في عدد من الدول الإفريقية.

وأوضح الجزيري أن الاتفاقيات شملت أيضاً شراكات مع غرف تجارة إفريقية ومنظمات أعراف، من بينها مؤسسات من مدغشقر، بهدف تعزيز التشبيك الاقتصادي وفتح فرص جديدة أمام الشركات التونسية داخل القارة.

وأضاف أن الهدف الأساسي يتمثل في تطوير الصادرات التونسية نحو إفريقيا، وتشجيع استثمارات المؤسسات التونسية في الأسواق الإفريقية، وتعزيز تموقعها في سلاسل القيمة بالقارة.

كما أشار إلى توقيع شراكة مع شركة “كاروسال فاينانس” التي تتخذ من لندن مقراً لها، بهدف دعم تمويل المشاريع التونسية الموجهة إلى الأسواق الإفريقية.

هذا وتسعى دول شمال إفريقيا، وفي مقدمتها تونس، إلى توسيع حضورها الاقتصادي في القارة الإفريقية عبر شراكات استثمارية ومشاريع مشتركة في مجالات البنية التحتية والتكنولوجيا والصناعة. ويأتي منتدى “فيتا 2026” ضمن المبادرات الإقليمية الهادفة إلى تعزيز التكامل الاقتصادي الإفريقي وربط الاستثمارات بسلاسل القيمة داخل القارة.