تونس.. توقف الرحلات الجوية والبحرية الخميس بسبب الإضراب العام

قال مسؤول نقابي، لرويترز، الاربعاء، إنّ كل الرحلات الدولية من وإلى تونس ستلغى غدا الخميس، بسبب إضراب عام دعا إليه الاتحاد العام الشغل، احتجاجا على سياسات الحكومة الاقتصادية والاجتماعية.

وكان الاتحاد دعا إلى إضراب عام بعد قرار حكومي بتجميد الأجور ضمن حزمة إصلاحات لا تحظى بشعبية تهدف إلى الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بخصوص قرض بقيمة أربعة مليارات دولار.

وذكر الكاتب العام لجامعة النقل باتحاد الشغل، وجيه الزيدي لوكالة رويترز، أنّ كل الرحلات الدولية والمحلية أيضا ستتوقف ابتداء من الساعة صفر هذه الليلة، الإضراب سيشمل كل الرحلات البحرية أيضا.