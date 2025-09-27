تونس.. توقيف أجنبي بتهمة الاعتداء على إحدى سفن «أسطول الصمود»

أصدر القضاء التونسي بطاقة إيداع بالسجن ضد مواطن أجنبي، على خلفية اعتدائه على إحدى سفن “أسطول الصمود العالمي”، الذي يهدف إلى كسر الحصار المفروض على غزة، وذلك أثناء رسو السفينة في ميناء سيدي بوسعيد بالضاحية الشمالية للعاصمة تونس.

ووفق ما نقلته وسائل إعلام تونسية، فإن قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أصدر القرار يوم الجمعة، دون أن يتم الكشف عن هوية أو جنسية المتهم، نظرًا لحساسية التحقيقات الجارية.

وكانت أجهزة الأمن التونسية قد ألقت القبض على شخص أجنبي يُشتبه في ضلوعه في عملية تخريب طالت إحدى السفن التابعة لـ«أسطول الصمود»، وتم توقيفه بموجب قانون مكافحة الإرهاب المعمول به في البلاد.

وخلال هذا الشهر، تعرضت سفينتان تابعتان للأسطول لهجومين منفصلين بطائرات مسيّرة، أثناء وجودهما في الميناء ذاته، ما أدى إلى أضرار مادية طفيفة دون تسجيل إصابات بشرية.

وكانت وزارة الداخلية التونسية أكدت، في بيان سابق، أن الهجوم على إحدى السفن يُعد “اعتداءً مدبرًا”، دون أن تُفصح عن مزيد من التفاصيل حول الجهة التي تقف وراءه أو دوافعه، مؤكدة أن التحقيقات متواصلة بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة.

هذا ويُعد “أسطول الصمود العالمي” جزءًا من مبادرات دولية تهدف إلى كسر الحصار المفروض على قطاع غزة، وغالبًا ما يتعرّض لضغوط أو تهديدات أثناء تنقله في موانئ مختلفة، نظرًا لطبيعته السياسية والإنسانية الحساسة.