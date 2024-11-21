تونس توقّع اتفاقيات للهجرة مع إيطاليا وفرنسا وتجري محادثات مع دول عربية

أعلن وزير التشغيل والتكوين المهني التونسي، رياض شوّد، “توقيع عدد من الاتفاقيات التي تتعلّق بالهجرة المنظّمة مع كل من إيطاليا وفرنسا”.

وبحسب موقع “موزاييك إف إم”، قال شود: “إنّ محادثات تونس متواصلة مع دول قطر والسعودية وليبيا حول ملف الهجرة”، مؤكّدا “أن باب الهجرة المنظمة مفتوح أمام حاملي شهادات تكوين مهني أو تعليم عال عبر موقع aneti international”.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، أكد خلال مكالمة هاتفية مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، أن بلاده “تعمل مع إيطاليا ومع سائر الشركاء الأوروبيين على وضع حد لهذا الوضع غير الطبيعي وتأمين عودة المهاجرين غير النظاميين المتواجدين على التراب التونسي إلى بلدانهم الأصلية”.