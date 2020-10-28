تونس تُجدد التأكيد موقفها الداعي لحل سياسي في ليبيا

جدد وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، اليوم الأربعاء، التأكيد على موقف بلاده الداعي إلى ضرورة إيجاد حلّ سياسي ليبي – ليبي يحفظ وحدة وسيادة هذا البلد وفقا لقرارات الشرعية الدولية.

جاء ذلك خلال استقبال الجرندي سفير اليابان في تونس، حيث بحث معه الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية الياباني إلى تونس بداية شهر ديسمبر المقبل، وسبل تعزيز علاقات التعاون والشراكة المثمرة بين البلدين على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف.

وأفاد بيان لوزارة الخارجية التونسية، بأن الاجتماع تطرق إلى القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك وخصوصا الأزمة الليبية، حيث أكد الجرندي أن تونس، التي ستحتضن ملتقى الحوار السياسي الليبي الشامل يوم الـ 9 نوفمبر المقبل، ستلعب دورها الفاعل، بوصفها دولة جارة لليبيا وعضوا غير دائم بمجلس الأمن الدولي، من أجل دفع الفرقاء الليبيين إلى إيجاد تسوية سياسية لهذا النزاع وبناء مؤسسات الدولة الليبية.