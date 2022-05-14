تونس تُجدد دعمها لمساعي استكمال المسار السياسي الليبي

جدد وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، حرص تونس على دعم كل المساعي الرامية إلى استكمال المسار السياسي في ليبيا وضمان عودة الاستقرار إليها من خلال إرساء المؤسسات والنأي بها عن كل التدخلات الأجنبية.

جاء ذلك خلال استقباله المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، بمقر الوزارة في العاصمة تونس.

وبحسب ما أفاد بيان للخارجية التونسية، فقد عبر الجرندي عن دعم جهود منظمة الأمم المتحدة في ليبيا بهدف تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف السياسية وتجنيب هذا البلد الجار أي أخطار أو انزلاقات قد تحدث، وما يمكن أن ينجر عنها من تداعيات سلبية على استقرار كامل المنطقة.

من جانبها غردت وليامز عقب اللقاء على تو يتر قائلة “إنها أطلعت الجرندي على اجتماعاتها الأخيرة مع مسؤولين ليبيين فضلاً عن مشاوراتها مع عدد من ممثلي المجتمع الدولي”، موضحة أنها ناقشت مع الجرندي الجولة المقبلة من مباحثات مجلسي النواب والأعلى للدولة والتي تنطلق في القاهرة، يوم 15 مايو الجاري.

وأشارت المستشارة الأممية إلى ضرورة أن تخرج اللجنة المشتركة بنتائج ملموسة تتفق وتطلعات 2.8 مليون ليبي سجلوا للتصويت.

وأضافت وليامز أنها أكدت ووزير الخارجية التونسي على أهمية الحفاظ على الهدوء والحاجة لموقف موحد من المجتمع الدولي من أجل دعم العملية السياسية في ليبيا.