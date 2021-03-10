تونس تُعرب عن ارتياحها لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا

أعربت تونس عن بالغ ارتياحها للإنجاز الذي وصفته بـ”التاريخي” المحرز، اليوم الأربعاء، في ليبيا على إثر نيل الحكومة الليبية الجديدة لثقة مجلس النواب.

وفي بيان لوزارة الخارجية التونسية، جددت تونس تهنئة أعضاء السلطة التنفيذية الجديدة والشعب الليبي على هذه الخطوة المهمة نحو إنهاء الانقسام والخروج من الأزمة.

كما أكدت تونس على ثقتها التامة بقدرة الأشقاء في ليبيا على تثبيت دعائم السلم والاستقرار والشروع في بناء صفحة جديدة من تاريخ هذا البلد الشقيق، وتحقيق تطلّعات شعبه المشروعة في التنمية والإعمار.

وشدّد البيان على استعداد تونس التام لمواصلة توطيد وشائج الأخوة الصادقة مع ليبيا، وعلى حرصها الثابت على الارتقاء بعلاقات التعاون في كل المجالات إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية المتكاملة والمتضامنة لما فيه خير ومصلحة الشعبين التونسي والليبي.

ومنح مجلس النواب بأغلبية الأعضاء الحاضرين الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، أن حكومة الوحدة الوطنية نالت الثقة من مجلس النواب بأغلبية 132 صوتا.