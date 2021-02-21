تونس تُعلن أول وفاة بسلالة كورونا محلية

أعلنت السلطات في تونس، أمس السبت، تسجيل أول وفاة بسلالة محلية متحورة لفيروس كورونا تم الإعلان عن اكتشافها.

جاء ذلك في تصريح رئيس لجنة قيادة الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا، الهاشمي الوزير، لوكالة الأنباء الرسمية.

وقال الوزير: “المتوفي يبلغ من العمر 70 عاما، وبين اختبار الكشف عن الفيروس، أنه حامل لسلالة محلية جديدة لكورونا”.

وأشار إلى أن “المتوفى يعاني من عدة أمراض مزمنة من بينها السكري وضغط الدم والقلب”.

وأكّد أن “المتوفى هو أحد حالتين تم اكتشاف إصابتهما بالسلالة المحلية، والمصاب الثاني هو شاب يبلغ من العمر 17 عاما”.

وذكر أن فريقا من الباحثين سينجز عملية تشخيص جيني كاملة للتعرف على خصائص هذه السلالة”.

وتابع قائلا: “تحولات الفيروس أدت إلى ظهور السلالة الجديدة التي لا يعرف إلى حد الآن مدى انتشارها وخطورتها”. وفقا لوكالة الأناضول.

وفي سياق متصل، أمس السبت، كشف الوزير، في مؤتمر صحفي بمقر وزارة الصحة بالعاصمة تونس، عن اكتشاف سلالة متحورة جديدة من كورونا.

وشهد العالم مؤخرا الإعلان عن عدة سلالات متحورة من كورونا، أبرزها البريطانية والجنوب إفريقية.

وتسبب ذلك في مخاوف كبيرة بين الأوساط الطبية حول العالم بشأن فعالية اللقاحات الموجودة في التعامل مع تلك السلالات، خصوصا أنها تتسم بسرعة الانتشار.

وحتى الجمعة، بلغ إجمالي الإصابات بالفيروس في تونس 226 ألفا و740، منها 7 آلاف و719 وفاة، و187 ألفا و753 حالة شفاء.