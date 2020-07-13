تونس تُواصل تنسيقها مع الجزائر لإيجاد حل للأزمة الليبية

استقبل رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، اليوم الاثنين، بقصر قرطاج، وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقادوم.

وأفادت رئاسة الجمهورية التونسية في بيان، بأن الوزير الجزائري جاء محملا برسالة من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

وكان اللقاء مناسبة للتطرق إلى الوضع في المنطقة وخاصة في ليبيا، ولتجديد التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق الموجود بين تونس والجزائر على جميع المستويات من أجل مساعدة الأشقاء الليبيين على تجاوز المحنة التي تمر بها بلادهم عبر وقف إطلاق النار والعودة إلى طاولة الحوار، بحسب الرئاسة التونسية.

وأفاد السيد صبري بوقادوم أنه سجل بارتياح التطابق الكبير لموقف البلدين إزاء الأزمة في ليبيا وعزمهما على العمل معا من أجل تجاوز الانسداد الحاصل حاليا، باعتبار أن القضية الليبية مسألة أمن وطني بالنسبة إلى البلدين وأن المساهمة في معالجتها واجب يقتضيه المصير المشترك وحسن الجوار، وفق قوله.

