تونس.. جهود للقطاع المصرفي من أجل تحفيز الاقتصاد

البنك المركزي يعمل في تكامل مع الجهود الوطنية. [إنترنت]

أعلن البنك المركزي التونسي، اليوم الثلاثاء، عن عمله مع القطاع المصرفي في البلاد، لتحفيز مؤسسات السوق المحلية، ووضع آليات ملائمة لضمان انتعاش الاقتصاد لفترة ما بعد كورونا.

وجاء في بيان صادر عن المركزي، أن المحافظ مروان العباسي، التقى في اجتماع عن بُعد، رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، لبحث تحفيز الاقتصاد المحلي في ظل تفشي الفيروس عالميا.

وأوضح العباسي، أن البنك المركزي يعمل في تكامل مع الجهود الوطنية لتقديم الدعم الضروري للمؤسسات والأفراد، بالتعاون مع البنوك ومؤسسات الإقراض.

من جهته، دعا رئيس الحكومة إلى معالجة ملفات المؤسسات المتضررة نتيجة إجراءات الحجر الصحي المتبعة في تونس، وتأمين التمويل الضروري لإعادة دفع الاستثمار.

يأتي ذلك، بعد أيام من رسالة وجهتها تونس إلى صندوق النقد الدولي، قالت فيها إنها تتوقع انكماش اقتصادها بنسبة 4.3% خلال العام الجاري، بسبب التداعيات السلبية لكورونا، بحسب ما أفادت وكالة “الأناضول” للأنباء.

وسجلت تونس حتى مساء الاثنين، 967 إصابة بفيروس كورونا، توفي منهم 39 شخصاً، في حين تماثل 279 مصاباً للشفاء.

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