تونس.. سجن «إلياس الشواشي» بسبب محتوى فيسبوك!

أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس، المختصة في قضايا الإرهاب، حكمًا بسجن إلياس الشواشي، نجل السياسي التونسي غازي الشواشي، لمدة 16 عامًا مع النفاذ العاجل، على خلفية منشورات رقمية ومقاطع فيديو بث مباشر نشرها عبر منصة “فيسبوك”.

وأوضحت المحكمة أن محتوى هذه المنشورات تضمن نقدًا وتعليقات على أعضاء الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب، والتي تتولى ملف قضية التآمر على أمن الدولة، والتي كان من بين المتهمين فيها والده غازي الشواشي.

يأتي هذا الحكم بعد أن قررت محكمة الاستئناف تأجيل قضية التآمر على أمن الدولة ضد العشرات من السياسيين المعارضين إلى 27 نوفمبر 2025، للمرة الثانية.

وكانت أحكام أولية ثقيلة صدرت في أبريل الماضي ضد 40 موقوفًا من سياسيين ورجال أعمال ونشطاء، تصل أقصاها إلى 66 عامًا، وسط اتهامات المعارضة للسلطات القضائية بتلفيق تهم سياسية دون أدلة قانونية واضحة.

وتستعد المعارضة ومنظمات المجتمع المدني لتنظيم مسيرة احتجاجية يوم 22 نوفمبر 2025 للمطالبة بالحريات.