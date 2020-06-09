تونس.. «خالية من كورونا» وترفع حظر التجوال

قرر الرئيس التونسي، قيس سعيد، إنهاء حظر التجول في مختلف المناطق ابتداء من الاثنين، بعد إعلان عن السيطرة على الوباء في البلاد.

وأفادت الرئاسة التونسية في بيان لها بأن القرار يأتي بعد استشارة كل من رئيس البرلمان ورئيس الحكومة، بعد تسجيل نتائج إيجابية تتعلق بالحد من انتشار فيروس كورونا في مختلف مناطق البلاد.

وتحدثت مديرة المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة، نصاف بن علية، قائله أن مرور خمسة أيام دون تسجيل حالات إصابة لا وافدة ولا محلية دليل على أنه تمت فعلا السيطرة على هذا الوباء في تونس، مؤكدة على ضرورة الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية.

ولم تسجل وزارة الصحة التونسية، لليوم الخامس،على التوالي أي إصابة جديدة بالفيروس لا محليا ولا أيضا لدى الوافدين من الخارج، ليستقر العدد الإجمالي للمصابين عند 1087 لليوم الرابع على التوالي.