تونس.. رئيس الجمهورية يُتابع مستجدات تكوين الحكومة الجديدة

استقبل رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، اليوم الخميس، بقصر قرطاج هشام المشيشي المكلف بتكوين الحكومة الجديدة.

وأفادت رئاسة الجمهورية التونسية في بيان، بأن المشيشي أحاط الرئيس بفحوى اللقاءات التي أجراها وتطورات مراحل تكوين الحكومة.

كما أعلم هشام المشيشي رئيس الدولة بالخطوات المقبلة، مؤكدا الانفتاح على كل المقترحات والتصورات التي من شأنها أن تساهم في التسريع بتكوين حكومة تستجيب للمطالب الملحة ولانتظارات كلّ التونسيين، وفق قوله.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، استقبل رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، بقصر قرطاج وزير الداخلية هشام المشيشي وسلمه رسالة تكليف لتكوين الحكومة الجديدة.

وأوضحت رئاسة الجمهورية التونسية في بيان، أن هذا الاختيار يأتي بعد الاطلاع على المقترحات التي تلقتها رئاسة الجمهورية من ممثلي الاحزاب والكتل النيابية، وطبقا للفصل 89 من الدستور.

ودعا الرئيس التونسي هشام المشيشي إلى تكوين حكومة في أجل اقصاه شهر ويتم احتسابه بداية من يوم الأحد 26 يوليو 2020.

وفي إشارة إلى تزامن هذا التكليف مع الاحتفال بعيد الجمهورية، توجه رئيس الدولة للتونسيين متسائلا إلى متى وإلى أين، معبرا عن انشغاله لما استغرقه مسار تكوين الحكومة من وقت منذ نوفمبر الماضي.

وأضاف: “الاستجابة لمطالب شعبنا المشروعة والطبقات المحرومة من أوكد الأولويات”.