تونس.. رئيس الحكومة يُجري تعديلاً وزاريًا واسعًا

أجرى رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي، تعديلا وزاريا واسعاً.

وأعلن رئيس الحكومة التونسية مساء اليوم السبت، بقصر الحكومة بالقصبة، عن تحوير وزاري تم بمقتضاه تعيين كل من:

وزير العدل: يوسف الزواغي

وزير الداخلية: وليد الذهبي

وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية: عبد اللطيف الميساوي

وزير الشؤون المحلية والبيئة : شهاب بن أحمد

وزير الصحة: الهادي خيري

وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة: رضا بن مصباح

وزير الطاقة والمناجم : سفيان بن تونس

وزير الفلاحة والموارد المائية: أسامة الخريجي

وزير الثقافة وتثمين التراث : يوسف بن إبراهيم

وزير التكوين المهني والتشغيل والاقتصاد الاجتماعي والتضامني: يوسف فنيرة

وزير الشباب والرياضة: زكرياء بلخوجة

كما تقرر التخلي عن خطة كاتب دولة للمالية والتخلي عن الوزارة المكلفة بالهيئات الدستورية والعلاقة مع المجتمع المدني وضم المصالح التابعة لها إلى رئاسة الحكومة.

وأبرز رئيس الحكومة في مؤتمر صحفي، أن الهدف من هذا التحوير هو الترفيع في النجاعة ومزيد إحكام تطبيق سياسة الحكومة وتنفيذ خططها، مضيفا أن هذا التحوير يأتي بعد عملية تقييم للعمل الحكومي ومستوى التنسيق داخله.

وأكد هشام مشيشي أنه قام بتقييم عمل فريقه كرئيس للحكومة واستمع فيه لمختلف الآراء، مضيفا انه أعلم رئيس الجمهورية بهذا التحوير وسيعرضه، كما ينص على ذلك الدستور، على أنظار مجلس نواب الشعب.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن “هذا التحوير ينبع من رغبة صادقة تجمع هذا الفريق الحكومي للفعل والإنجاز والالتزام بالدستور الذي جاءت به ثورة الحرية والكرامة التي أحيينا ذكراها منذ يومين”.