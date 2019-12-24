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تونس.. رئيس الوزراء المكلف يعتزم تشكيل حكومة كفاءات

عين ليبيا | آخر تحديث: 24 ديسمبر 2019 - 08:11
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الجملي يعتزم تشكيل حكومة كفاءات وطنية

أعلن رئيس الحكومة التونسية المكلف الحبيب الجملي، الاثنين، عزمه تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة عن كل الأحزاب السياسية.

وقال الجملي في مؤتمر صحفي، إن معاييره لتشكيل الحكومة هي “الكفاءة والنزاهة والقدرة على التسيير”.

وأرجع الجملي قراره إلى ما اعتبره “عدم إمكانية تشكيل حكومة سياسية، نظرا لعدم تنازل الأحزاب المشاركة في المشاورات وتقديمها شروطا صعبة، وفشل محاولات رص صفوفها”.

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وأوضح أنه سيعمل على أن يكون الفريق الحكومي “منسجما”، مشيرا إلى أن المشهد السياسي فيه الكثير من التجاذب بين الأحزاب التونسية.

وقال رئيس الوزراء التونسي المكلف إن “للأحزاب آراء وتصورات مختلفة زادت من صعوبة المشهد السياسي.

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