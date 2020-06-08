تونس.. رفع حظر التجوال في كامل البلاد

قرر رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، اليوم الاثنين، رفع حظر التجوال بكامل تراب الجمهورية ابتداء من اليوم الاثنين.

وأوضحت رئاسة الجمهورية التونسية في بلاغ، أن هذا القرار يأتي بعد استشارة كل من رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة، وعلى إثر ما تم تسجيله من نتائج إيجابية تتعلق بالحد من انتشار فيروس كورونا في مختلف مناطق الجمهورية.

وبمقتضى ذلك تم إنهاء العمل بالأمرين الرئاسيين عدد 24 لسنة 2020، المتعلق بمنع التجوال بكامل تراب الجمهورية، وعدد 28 لسنة 2020 المتعلق بتحديد التجوال والتجمعات خارج أوقات منع التجوال.

هذا وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد، في مارس الماضي، حظر التجول في البلاد من السادسة مساء وحتى السادسة صباحاً، ضمن إجراءات الحد من تفشي الفيروس.