تونس.. سعيّد يكلف إلياس الفخفاخ بتشكيل حكومة جديدة

تعهد فخفاخ بالامتناع عن الدخول في أي مناكفات أو نزاعات سياسية ضيقة [العالم]

كلف الرئيس قيس سعيّد، إلياس فخفاخ بتشكيل الحكومة الجديدة، بعد فشل حكومة الحبيب الجملي في نيل ثقة البرلمان، بحسب بيان للرئاسة التونسية.

وأمام الفخفاخ 30 يوما ابتداء من تاريخ التكليف لتكوين فريقه الحكومي وعرضه على البرلمان.

في وقت سابق من يوم السبت الماضي، استقبل سعيّد الفخفاخ في قصر قرطاج، في إطار المشاورات التي أجراها الرئيس من أجل تكليف رئيس حكومة.

وبحسب موقع الرئاسة التونسية، فقد صرح الفخفاخ عقب اللقاء أنه قدم لرئيس الجمهورية تصوره للأولويات والتحديات المطروحة.

وأضاف أنه تم التطرق أيضا إلى الإمكانيات المتوفرة للعمل من أجل إعادة الأمل للتونسيين وتكوين الحكومة حتى تنطلق في عملها في أقرب وقت.

وأشار الفخفاخ إلى أنه سيعمل على تكوين حكومة “مصغرة” منسجمة وتجمع بين الكفاءة والإرادة والسياسية القوية، والوفاء للثوابت الوطنية وأهداف الثورة، موضحا أنه “سيسعى للتعاون المستمر مع رئاسة الدولة، بهدف تظافر جهودنا وأهدافنا في خدمة الوطن والشعب”.

وتعهد بالامتناع “عن الدخول في أي مناكفات أو نزاعات سياسية ضيقة”، مضيفا أننا “سنركز كل قوتنا وعملنا على رفع التحديات ذات الأولوية الاقتصادية والاجتماعية، مع تعزيز المكاسب الديمقراطية”.



والفخفاخ من مواليد عام 1972، وهو مهندس وسياسي، ووزير مالية سابق في حكومة علي العريض بين 2012 – 2014، ووزيرا سابقا للسياحة في حكومة حمادي الجبالي، وعضو المكتب التنفيذي لحزب التكتل.



ويحمل شهادة في الدراسات المعمقة من جامعة ليون في فرنسا، ويحمل شهادة متخصصة في التسيير من جامعة باريس.