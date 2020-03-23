تونس.. «سعيّد» يُصدر أوامره للجيش بالتحرك لفرض الحجر الصحي العام

ارتفع إجمالي الإصابات بكورونا في تونس إلى 89 حالة. [رئاسة الجمهورية التونسية]

أفادت وسائل إعلام تونسية، اليوم الاثنين، بأن رئيس الجمهورية قيس سعيَد، أصدر أوامره إلى الوحدات العسكرية بالتحرك لفرض تطبيق الحظر الصحي العام في البلاد.

وأمر الرئيس بنشر القوات المسلحة في الشوارع لفرض احترام الحجر الصحي العام ومنع التجمعات لأكثر من 3 أشخاص واحترام أمر منع التجول.

وقالت رئاسة الجمهورية التونسية في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، إنه بأمر من رئيس الجمهورية قيس سعيد القائد الأعلى للقوات المسلحة، سيتم نشر عدد أكبر من القوات العسكرية في كامل تراب الجمهورية التونسية مع تكثيف الدوريات ووضع نقاط أمنية و عسكرية في كل الأماكن، بهدف الحفاظ على الأمن ومقاومة كل التجاوزات وحث المواطنين على ملازمة بيوتهم، واحترام الإجراءات التي تم اتخاذها تجنبا للتجمعات والتنقلات التي ليس لها أي مبرر.

ويأتي القرار بعد تقارير السلطة العمومية وخاصة الصحية منها، والتي تفيد بعدم التزام المواطنين بالحجر الصحي العام في البلاد.

وأعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم الاثنين، تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، ليرتفع إجمالي الإصابات بذلك إلى 89 حالة.

هذا وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أعلن يوم الجمعة 20 مارس حجرا صحيا كاملا في البلاد لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأصدر أمرا بمنع التنقل بين المدن إلا للضرورة القصوى، وطلب من أغلب المواطنين البقاء في بيوتهم.

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