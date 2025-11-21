تونس.. صحفيون ينتفضون في القصبة ويطالبون بإصلاحات عاجلة

نظم صحفيون وصحفيات تونسيون، الخميس، احتجاجًا في ساحة القصبة بالعاصمة تونس، مطالبين بمجموعة من الإصلاحات العاجلة لدعم مهنة الصحافة وقطاع الإعلام في البلاد.

وجاءت مطالب المحتجين على النحو التالي: تجديد تراخيص العمل للصحافة الدولية وإزالة العوائق أمام المراسلين، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية في وسائل الإعلام العمومية بما في ذلك الإذاعة والتلفزيون ووكالة تونس إفريقيا للأنباء، بالإضافة إلى تسوية المستحقات المالية المتأخرة.

كما طالب الصحفيون بـتمكين العاملين المستقلين من الانتفاع بنظام المبادر الذاتي دون عوائق، وإطلاق العمل بالاتفاقية المشتركة، وتسوية أوضاع العاملين غير المستقرة في القطاعين العام والخاص، وفتح باب الانتدابات في وسائل الإعلام العمومية لاستيعاب خريجي معهد الصحافة وعلوم الإخبار، وأكدوا أيضًا على الإسراع في إصدار بطاقة الصحفي المحترف لعام 2025.

وشدد المحتجون على ضرورة ضمان حق الصحفيين في اللجوء إلى القضاء، والإفراج عن الصحفيين المحتجزين، ووقف المحاكمات التي تتم خارج إطار المرسوم عدد 115. كما طالبوا بـرفع قرار تعليق منصتي “نواة” و”انكفاضا”، وإنهاء كافة أشكال التضييق على الإعلام الجمعياتي والمواقع الإخبارية المستقلة.