تونس.. ضبط كميات كبيرة من الأموال المهربة في سيارة متجهة لليبيا

أحبطت مصالح الحرس الديواني ببن قردان في تونس، محاولة تهريب مبلغ كبير من العملة الأجنبية تقدر بأكثر من 620 ألف يورو غير مصرح بها، إثر تفتيش سيارة تحمل ترقيما أجنبيا.

وأوضحت الديوانة التونسية على صفحتها الرسمية فيسبوك، “أنه وفي إطار مكافحة تهريب العملة الأجنبية، تمكنت دورية تابعة لفرقة الحرس الديواني ببن قردان التابعة للوحدة الخامسة بمدنين، من ضبط مبلغ مالي من العملة الأجنبية قدر ب 624120 أورو غير مصرح بها، إثر تفتيش لسيارة خفيفة تحمل ترقيما أجنبيا، وعلى متنها أربعة ركاب (السائق وترافقه ثلاث نساء) على مستوى نقطة القيطون”.

وبيّنت الديوانة، “تعمدت النساء إخفائها، وذلك عند الاستعداد لمغادرة التراب الوطني، حيث اشتبه الأعوان في تصرفات إحدى النساء إثر ارتباكها لدى إيقاف السيارة، ليتم العثور على المبلغ المالي بحوزتها وداخل الأمتعة الشخصية المتواجدة بالسيارة”.

أضاف البيان، “تم القيام بالإجراءات القانونية اللازمة لعرض هذا المبلغ على الاختبار لدى المصالح المختصة بالبنك المركزي التونسي ولتحديد قيمته بالدينار التونسي. كما تم استشارة النيابة العمومية بمدنين التي أذنت بسماع ذوي الشبهة وتحرير محضر في الغرض وإحالتهم إلى المصالح الأمنية المختصة لمواصلة بقية الإجراءات في شأنهم”.