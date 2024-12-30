تونس ضمن أفضل «الوجهات السياحية» في العالم

صنفت مجلة “ناشيونال جيوغرافيك”، تونس ضمن أفضل 25 وجهة سياحية في العالم للسفر إليها في عام 2025.

وأفادت المجلة في تعريفها بتونس، “بأنها تتألق على الساحة العالمية كوجهة لابد من زيارة شواطئها المتوسطية الخلابة إلى مسرح الجم التاريخي وأسواقها، وصحرائها الساحرة”.

واضافت المجلة: “كانت تونس ذات يوم جزءا من الإمبراطورية الرومانية ولديها ثروة من المعالم الأثرية السليمة بشكل ملحوظ ولا يزال المزيد منها موجودا”، مشيرة إلى “اكتشاف حطام سفينة عمرها 2000 عام في العام 2023 قبالة ساحل البلاد”.

من جهتها، قالت السفارة الأمريكية في تونس: “خبر سار! قامت “ناشيونال جيوغرافيك” بتصنيف تونس ضمن أفضل 25 وجهة سياحية في العالم للسفر إليها في عام 2025!.. من شواطئها المتوسطية الخلابة إلى مسرح الجم التاريخي، سحر أسواقها، وصحرائها الرائعة، تتألق تونس على الساحة العالمية كوجهة لابد من زيارتها.. دعونا نحتفل بهذا الاعتراف ونواصل مشاركة سحر ثقافتها وتاريخها وجمالها الطبيعي مع العالم!”.

يذكر أنه مع اقتراب نهاية كل عام يقدّم خبراء السفر في “ناشيونال جيوغرافيك” توصياتهم لأفضل الوجهات السياحية في العالم التي يرشحونها للعام المقبل.

🌟🇹🇳 خبر سار! قامت ناشيونال جيوغرافيك بتصنيف تونس ضمن أفضل 25 وجهة سياحية في العالم للسفر إليها في عام 2025! 🏝️✨

من شواطئها المتوسطية الخلابة إلى إلى مسرح الجم التاريخي ، سحر أسواقها، وصحرائها الساحرة، تتألق تونس على الساحة العالمية كوجهة لابد من زيارتها.

دعونا نحتفل بهذا… pic.twitter.com/y03CioiXca — U.S. Embassy Tunis (@usembassytunis) December 28, 2024