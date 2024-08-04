تونس.. «عبير موسي» تقدم ملف ترشحها للرئاسة من السجن

قدمت المعارضة التونسية المسجونة، عبير موسي، ملف ترشحها للانتخابات الرئاسية المقررة، عن طريق محاميها.

وبحسب إذاعة “موزاييك”، “قدم 6 أعضاء من لجنة الدفاع عن رئيسة “الحزب الدستوري الحر” ملفها إلى الهيئة العليا للانتخابات”,

وأوقِفت موسي، النائبة السابقة البالغة 49 عاما، في الثالث من أكتوبر الماضي أمام القصر الرئاسي في قرطاج، أثناء توجهها لتقديم طعن في قرارات الرئيس، وهي منتقدة شديدة لكل من الرئيس قيس سعيّد وحزب حركة النهضة، “بحسب حزبها”.

وتتهم المعارضة، التي يوجد عدد كبير من قيادييها في السجون، للتحقيق في عدة قضايا من بينها التآمر على أمن الدولة، الرئيس سعيد والسلطات بممارسة ضغوط على المرشحين المعارضين وتقويض أسس الديمقراطية.

هذا وتنطلق الانتخابات الرئاسية في تونس، في السادس من أكتوبر المقبل، حيث يتوجه الناخبون لاختيار من يمثلهم في الانتخابات الـ12 في تاريخ البلاد.