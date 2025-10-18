تونس.. عمال القطاع المالي يلوّحون بالإضراب احتجاجاً على تدهور الأوضاع المعيشية

أعلن أحمد الجزيري، الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين في تونس، اليوم الجمعة، عن نية تنفيذ إضراب عام في القطاع يومي 3 و4 نوفمبر المقبل، احتجاجًا على ما وصفه بـ”الاحتقان داخل القطاع والظروف الصعبة التي يمر بها الموظفون”.

وأكد الجزيري في تصريحات لإذاعة “الجوهرة إف إم” أن البنوك تشكل “قاطرة الاقتصاد الوطني وعموده الفقري”، داعيًا السلطات إلى فتح حوار جاد لتطبيق القوانين المتعلقة بالقطاع.

وأشار إلى أن بعض القوانين، مثل الفصل 412 من المجلة التجارية المتعلق بخفض نسبة الفائدة على القروض، طُبقت على جميع المواطنين باستثناء موظفي البنوك، وهو ما وصفه بـ”التعسف”.

فيما يخص شركات التأمين، أوضح الجزيري أن المفاوضات مع الطرف المقابل كانت في مراحلها النهائية قبل أن تتوقف فجأة دون أسباب واضحة، معربًا عن استعدادهم لتعليق الإضراب في حال التوصل إلى اتفاق قبل موعده.

هذا الإضراب المرتقب يأتي في ظل احتجاجات متزايدة في القطاع المالي نتيجة لتردي الظروف المعيشية والعملية، مطالبين بتحسين أوضاعهم المهنية والاقتصادية.