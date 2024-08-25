تونس غاضبة من فنان مصري وتطالبه بالاعتذار!

أثار المغني المصري، حسن شاكوش، غضب أوساط كبيرة في تونس، لاسيما نقابة المهن الموسيقية، بعد أن اعتبرتها أنها “مسيئة لسيادة البلاد”.

أصدرت نقابة المهن الموسيقية التونسية، بيانا رسميا، تخاطب فيه نقابة المهن الموسيقية في مصر، بشأن تصريحات حسن شاكوش وإساءته لتونس.

وجاء في البيان: “مصطفى كامل” نقيب نقابة المهن الموسيقية بمصر تحية عطرة.. أثار التصريح الذي أدلى به العضو المنخرط بالنقابة المصرية حسن شاكوش والذي كان فيه مسا من سيادة بلدنا تونس ومن مؤسسة إدارية تونسية عريقة وهي مطار تونس قرطاج الدولي والذي اتهمهم بحادثة صارت معه منذ مدة قصيرة بالتقصير ولا مبالتهم بشخصيته الفنية عند دخول البلاد”.

وأضاف البيان: “أود إعلامكم أن حسن شاكوش جاء إلى تونس للعمل في حفل خاص والمتعهد الذي كان وسيطا لهذا الحفل لم يستكمل كل المسائل الإدارية التي تخول له الحصول على ترخيص العمل بالجمهورية التونسية ورغم هذا التجاوز الخطير للقانون من الفنان والمتعهد تم السماح لهم بالدخول الى تونس رغم عدم الاستظهار بالتصاريح القانونية للعمل”.

وأردف البيان: “نحن متأكدون ان حادثة كهذه لم ولن تمس من علاقات بلدين شقيقين شعبيا وسياسيا وخاصة فنيا وحسن شاكوش لا يمثل الشعب المصري الحبيب بل يمثل شخصه فقط، لهذا تطلب النقابة التونسية للمهن الموسيقية والمهن المجاورة الاعتذار الفوري ودون قيد أو شرط من حسن شاكوش باعتباره عضو منخرط بنقابة المهن الموسيقية المصرية وأنتم تعلمون كم كانت ولا تزال تونس فاتحة ذراعيها بحب كبير لكل الفنانين العرب والمصريين خاصة”.

هذا وكان نقيب المهن الموسيقية في مصر الفنان مصطفى كامل، قد علق على أزمة مطرب المهرجانات “حسن شاكوش” مع نقابة المهن الموسيقية بتونس.

وقال مصطفى كامل في تصريح لموقع “القاهرة 24”: “أنا مش فاضي ومش ملاحق على اللي بيحصل بره ولا جوه، موضوع محمد فؤاد، وحميد الشاعري، وحسن شاكوش مع نقابة تونس، يحبسوه هناك أنا مالي”.

وجاء تعليق مصطفى كامل عقب تدوينة نشرها نقيب الموسيقيين التونسيين ماهر همامي، الذي أعرب عن استيائه الشديد من تصريحات مطرب المهرجانات “حسن شاكوش”.

وكان نجم أغاني المهرجانات المصري، حسن شاكوش، تحدث عن “طريقة معاملة الفنانين في مطار تونس”، مؤكدا “أنه لن يذهب لإحياء الحفلات بتونس إلا بعد حل هذه الأزمة والإسراع في إنهاء إجراءات الفنانين بالمطار”، مشيرا إلى أنه “تعرض لـ”معاملة سيئة” من قبل موظفي مطار قرطاج الدولي، وإنه جرى التعامل معه وكأنه “مسجل خطر” (مجرم)”.

وأوضح شاكوش، “أنه في آخر زيارة له إلى تونس، رفقة النجم المصري تامر حسني، “وصله إحساس بأنهما قادمان لسرقة البلد”، مشددا على تلقيهما “أسوأ معاملة”، حيث جرى احتجازهما في المطار لمدة 6 ساعات، مضيفا: “أن أجلس في بلدي أفضل”.