تونس.. فوز كاسح لـ«سعيّد» في الانتخابات الرئاسية

أعيد انتخاب الرئيس التونسي قيس سعيّد لعهدة ثانية مدتها 5 سنوات بنسبة 90.69% من الأصوات وفق نتائج رسمية أولية أعلنتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مساء الاثنين.

وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس مساء يوم الاثنين عن نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم الأحد 6 أكتوبر 2024، وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات التي 28.8% وهي الأدنى منذ ثورة 2011.

وأوضحت الهيئة في بيان أن المترشح قيس سعيد تحصل على 90.69%، فيما تحصل منافسه العياشي زمال على 7.35% من الأصوات، أما المترشح الثالث زهير المغزاوي فقد تحصل على 1.79% من أصوات المقترعين.

وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر خلال مؤتمر صحفي: “نجحنا في إتاحة حق التصويت لأكثر من تسعة ملايين ناخب”.

وأضاف فاروق بوعسكر أن الهيئة تمكنت من تنظيم مختلف مراحل انتخابات الرئاسة في ظروف جيدة وحسب الرزنامة المحددة.

وأفاد رئيس الهيئة بأن تنظيم انتخابات بمثل هذا الحجم لم يكن هينا.

وأوضح بوعسكر أن الهيئة ستتولى إعلان النتائج النهائية إثر انتهاء الطعون المحتملة أمام المحاكم.