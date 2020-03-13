تونس.. قرارات صارمة للتوقي من فيروس كورونا

تونس تلغي التجمعات وتغلق الحدود وتعلق الصلاة في المساجد. [رويترز]

أعلن رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ، اليوم الجمعة، عن جملة من القرارات الصارمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وفي كلمة متلفزة، صرح الفخاخ بأن تونس ما زالت في بداية المرحلة الثانية من تفشي كورونا الجديد، متعهدا بالالتزام بالشفافية تجاه الرأي العام بخصوص كل المعطيات المتعلقة بهذه الجائحة.

وقال إن عدد الإصابات في البلاد بلغ 16 حالة خضعوا جميعهم للتحاليل اللازمة، مشيرا إلى أن عددهم مرشح للارتفاع.

وأفادت قناة “نسمة” بأن القرارات التي أعلن عنها إلياس الفخفاخ تتمثل في:

• إغلاق الحدود البحرية بصفة كلية.

• إغلاق الحدود الجوية بصفة كليّة مع إيطاليا.

• الإبقاء على رحلة واحدة جويّة يوميا إلى فرنسا.

• الإبقاء على رحلة واحدة أسبوعيا إلى مصر وأسبانيا وبريطانيا وألمانيا.

• إعلام كل الوافدين التونسيين والأجانب بتطبيق الحجر الصحي بصفة آلية وحال قدومهم إلى تونس.

•إلغاء كل التظاهرات الثقافيّة والمؤتمرات العلمية والتجمعات والمعارض.

• إغلاق المقاهي والمطاعم والملاهي الليلية بداية من الساعة .16:00

• تعليق أداء صلاة الجماعة بما في ذلك صلاة الجمعة.

• ستدور كل البطولات الوطنية والتظاهرات الرياضية دون جمهور.

• إيقاف الدروس التربوية والجامعية العمومية والخاصّة بما في ذلك رياض الأطفال والمحاضن إلى غاية 28 مارس 2020 مع قابلية التجديد بعد العطلة.

وأفاد الفخفاخ بأن كل هذه القرارات ستدخل حيز التنفيذ بداية من الجمعة 13 مارس إلى 4 أبريل، مع إمكانية المراجعة بالتمديد أو التعليق.

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