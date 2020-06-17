تونس.. قيس سعيّد إلى فرنسا في أول زيارة أوروبية له

يُجري رئيس الجمهورية التونسي، قيس سعيد، يوم الاثنين المقبل، زيارة رسمية إلى فرنسا، تعد الأولى لدولة أوروبية.

وأفادت وسائل إعلام تونسية، اليوم الأربعاء، بأن قيس سعيد سيزور فرنسا في الاثنين المقبل 22 يونيو الجاري.

ووجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، من خلال مكالمة هاتفية، دعوة لرئيس تونس قيس سعيد، لزيارة إلى قصر الإليزيه.

وتعد زيارة رئيس الجمهورية التونسي قيس سعيد الأولى إلى الدول الأوربية.

ويشار إلى أن العلاقات التي تجمع فرنسا وتونس علاقات قِديمة وقوية وعلاقات صداقة وثقة بين البلدين في جميع في المجالات.