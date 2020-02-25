تونس.. قيس سعيد «التطبيع خيانة عظمي»

العالم العربي في حالة حرب مع كيان غاصب [الخليج]

شدد الرئيس التونسي قيس سعيد على مركزية القضية الفلسطينية وقال ، إنها “ستبقى قائمة ما دام الشعب الفلسطيني يتعرض لهذه المظلمة، فلسطين ليست ضيعة ولا بستانا ولا تخضع للقانون العقاري”.

وأضاف سعيد في مؤتمر صحفي مع أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الذي يزور تونس: “نحتكم للشرعية الدولية، على محدودية هذه الشرعية، لا نريد القتال أو الصدام، ولكن نحن أصحاب حق ودعاة حق، ولا يمكن أن تكون عاصمة فلسطين إلا القدس الشريف”.

ومن المعروف عن الرئيس التونسي مساندته للقضية الفلسطينية ومناهضته للتطبيع مع إسرائيل، حيث اعتبر في وقت سابق أن “التطبيع خيانة عظمى، ويجب أن يحاكم من يطبع مع كيان شرد ونكل شعبا كاملا”.

وأكد أن “كلمة تطبيع هي كلمة خاطئة أصلا، وأن الكلمة الصحيحة هي الخيانة العظمى” لأن العالم العربي “في حالة حرب مع كيان غاصب”.

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