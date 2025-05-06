تونس.. قيس سعيد يعلن الرفض القاطع للهجرة ويكشف خيوط الشبكات الإجرامية

تعيش تونس منذ سنوات تحت ضغوط متزايدة بسبب الهجرة غير الشرعية، حيث أصبحت البلاد وجهة رئيسية للمهاجرين الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط بحثًا عن حياة أفضل، ومع تصاعد هذه الظاهرة، يواجه الرئيس التونسي قيس سعيد تحديات كبيرة في التصدي لشبكات الاتجار بالبشر والتهريب.

وفي هذا السياق، أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن موقف تونس من قضية الهجرة غير الشرعية لم يتغير، حيث ترفض أن تصبح معبرًا أو مقرًا للمهاجرين غير النظاميين، مشيرًا إلى ضرورة معالجة هذا الملف بأبعاد إنسانية وأمنية على حد سواء.

وأضاف أن هذه القضية لا تتعلق بظاهرة بريئة، بل تقف وراءها شبكات إجرامية للاتجار بالبشر وأعضائهم، التي تستهدف المهاجرين من أفريقيا ومن شمال البحر الأبيض المتوسط.

وأوضح سعيد خلال استقباله المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، آمي بوب، أنه “لا يمكن لأحد أن يقطع آلاف الكيلومترات إلى تونس سيرًا على الأقدام”، مشيرًا إلى أن “هذه الأمور يقف خلفها شبكات إجرامية”.

وتابع الرئيس التونسي قائلاً إن “السلطات التونسية مثل أي دولة لا تقبل أن يكون هناك مناطق خارجة عن سيادتها وتشريعاتها”، لكنه أكد أن عمليات إخلاء المخيمات الخاصة بالمهاجرين غير الشرعيين تمت وفقًا للقيم الأخلاقية النبيلة.

وفي نفس السياق، شدد سعيد على أن “المهاجرين يمثلون ضحية لنظام عالمي غير عادل”، مشيرًا إلى ضرورة أن “تكون أفريقيا لكل الأفارقة”.

كما دعا المنظمة الدولية للهجرة إلى “مضاعفة الجهود بهدف تيسير العودة الطوعية للمهاجرين وتمكينهم من دعم مالي حتى يستقروا في بلدانهم آمنين”.

وأكد أيضًا على أهمية بذل جهود للتعرف على مصير المفقودين خلال رحلات الهجرة غير الشرعية.

هذا وتُعتبر تونس واحدة من أبرز دول العبور في البحر الأبيض المتوسط للمهاجرين غير الشرعيين، خصوصًا القادمين من دول أفريقيا جنوب الصحراء. تجذب تونس العديد من المهاجرين الباحثين عن فرص جديدة في أوروبا، ما يجعلها نقطة عبور رئيسية.

وواجهت السلطات التونسية تحديات متزايدة في مكافحة شبكات الاتجار بالبشر التي تستغل الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمهاجرين. علاوة على ذلك، تساهم الأوضاع الاقتصادية والسياسية في بعض دول جنوب الصحراء في دفع العديد من الأشخاص إلى مغادرة بلدانهم، مما يزيد من حدة أزمة الهجرة غير الشرعية في المنطقة.