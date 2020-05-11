تونس.. لأول مرة تسجيل صفر إصابات بكورونا

أفادت وزارة الصحة التونسية، بأنه لم يتم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد لأول مرة منذ مطلع مارس الماضي.

ونشرت الوزارة في بيان لها اليوم الاثنين، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، قائمة الولايات التونسية الخالية من الإصابات بكورونا، وهي “جندوبة، زغوان، القصرين، سيدي بوزيد وتوزر”.

هذا وتم تسجيل 1032 إصابة في تونس منذ ظهور الفيروس في الـ2 من مارس الماضي، وسُجِلت 45 وفاة بكورونا حتى الآن، فيما تعافى 745 مصابا، ولم يبق سوى 11 حالة في المشافي.

يأتي ذلك في حين، قررت الحكومة التونسية بداية من الأسبوع الماضي، التخفيف تدريجيا من القيود المفروضة لاحتواء الوباء، وذلك في عدة قطاعات من بينها المهن الصغرى، وأشغال البناء والصناعات الغذائية، إضافة للخدمات الإدارية العامة.

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