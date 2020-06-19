تونس.. مبادرة تشريعية لتجريم «البغاء»

تقدمت كتلة “ائتلاف الكرامة” في البرلمان التونسي، بمبادرة تشريعية تهدف إلى تجريم البغاء وغلق المواخير.

وأعلن رئيس كتلة “ائتلاف الكرامة” سيف الدين مخلوف أمس الخميس، في برنامج “هنا تونس” عبر موجات ديوان أف أم، أن الائتلاف سيقدم خلال الأيام القادمة مبادرتين تشريعيتين جديدتين، الأولى تتعلق بتجريم البغاء بكافة أنواعه واعتباره ضربا من ضروب الاتجار بالبشر.

وقال مخلوف: “المرأة التونسية أغلى بكثير من أن تسترزق من جسدها”.

وأوضح سيف الدين مخلوف أن هذه المبادرة تهدف إلى غلق جميع المواخير وتجريم البغاء سواء كان سريا أو قانونيا.

وأشار رئيس كتلة ائتلاف الكرامة إلى أن المبادرة الثانية التي ستقدمها الكتلة خلال الأيام القادمة تتعلق بإلغاء العقوبات السجنية في جرائم الشيكات دون رصيد وتعويضها بتضييقات مالية وتجارية تكون أشد من السجن.

رغم كل الخذلان ائتلاف الكرامة يواصل العمل ويتقدم اليوم رسميا بمبادرة تشريعية جديدة لتجريم كل أشكال البغاء السري والعلني… Gepostet von ‎الأستاذ سيف الدين مخلوف Seif Eddine Makhlouf‎ am Freitag, 19. Juni 2020