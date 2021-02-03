تونس.. مخاوف من اندلاع حرب أهلية في البلاد

أكد رئيس كتلة “قلب تونس” في البرلمان التونسي أسامة الخليفي، أن هناك مخاوف من اندلاع حرب أهلية في البلاد بسبب ‏الحوادث التي يعيشها البرلمان التونسي‎.‎

وندد الخليفي في مقابلة مع قناة “نسمة” التونسية، بـ”حوادث العنف التي صدرت عن كتلة الدستوري ‏الحر تحت قبة البرلمان والتي تمس تماسك مؤسسات الدولة وتشوه صورة تونس داخليا ‏وخارجيا‎”‎‏.‏

وقال: “بسبب معركة أيديولوجية لم تتوقف بعد بين كتلة الدستوري الحر وحركة النهضة وائتلاف ‏الكرامة، قد تدخل البلاد في حرب أهلية واقتتال بين مناصري هذه الأحزاب”‏‎.‎

وشدّد الخليفي على أن رئيس الجمهورية قيس سعيد لا يمكنه حل البرلمان، مشيرا إلى أن “الفرضية الوحيدة التي تتيح لرئيس الجمهورية حل البرلمان هي عدم منح مجلس نواب الشعب الثقة والأصوات الكافية لحكومة ما”.

وأضاف: “ما يتم الترويج له هو بيع وهم للتونسيين في إطار معركة بين مؤسسات الدولة”.

وأشار إلى أن الدولة مطالبة بحماية نفسها من العبث وستنتهي إلى حماية نفسها من من يقومون بتهديمها من الداخل وأن ما يحصل اليوم من دعوات إلى حل البرلمان ليس من باب الصدفة.

كما شدّد الخليفي على أن إداراة الخلاف لا تكون إلا بالحوار داعيا في نفس الوقت الفرقاء السياسيين إلى مزيد ضبط النفس والابتعاد عن التشنج والصدمات لإنقاذ البلاد من حرب أهلية، وفق قوله.

اسامة الخليفي رئيس كتلة قلب تونس بالبرلمان: ما يحدث اليوم في البرلمان سيؤدي حسب اعتقادي الى حرب اهلية #Ness_Nessma_News تم النشر بواسطة ‏‎Nessma‎‏ في الثلاثاء، ٢ فبراير ٢٠٢١