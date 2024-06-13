تونس.. مداهمة مأوى للمهاجرين الأفارقة يتسبب بوفيات وإصابات!

توفي رجل أمن تونسي ومهاجر بمدينة صفاقس، إثر مداهمة عمارة سكنية يقطنها مهاجرون من دول أفريقيا.

وكشف الناطق الرسمي بإسم المحكمة الابتدائية بصفاقس، هشام بن عياد، “للإذاعة التونسية”، أن “مصرع رجل الأمن جاء بعد سقوطه من أعلى عمارة تؤوي مجموعة من المهاجرين خلال عملية مداهمة أمنية”، مضيفا: “توفي خلال العملية المهاجر إثر سقوطه في عين المكان من سطح العمارة”.

هذا ويتخذ آلاف المهاجرين القادمين من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء من مدينة صفاقس الساحلية مستقرا لهم، باعتبارها نقطة انطلاق رئيسية لرحلات الهجرة نحو السواحل الإيطالية.

وتعيش مدينة صفاقس في تونس، منذ أشهر على وقع احتجاجات وأحيانا اشتباكات عنيفة بين السكان ومهاجرين من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، تتدخل على إثرها السلطات التونسية لترحيل ونقل آلاف المهاجرين إلى نواحي ومناطق بخارج المدينة، وتصاعدت وتيرة الاشتباكات والعنف، بعد مقتل مواطن تونسي، العام الماضي، خلال مواجهات بين سكان أحد أحياء المدينة، ومهاجرين.