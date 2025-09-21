تونس.. مسيرات حاشدة لدعم «أسطول الصمود العالمي» وكسر حصار غزة

شهدت ست محافظات تونسية هي العاصمة تونس وسوسة وصفاقس وبنزرت ونابل وقابس مساء السبت، مسيرات احتجاجية متزامنة عبّر خلالها التونسيون عن دعمهم لأسطول “الصمود العالمي” المتجه نحو غزة، في ظل تهديدات إسرائيلية بمصادرة السفن واعتقال المتضامنين على متنها.

وجاءت هذه التحركات أيضًا رفضًا لمخططات تهجير سكان غزة بعد عامين من الحرب، وتجديدًا لموقف الشارع التونسي الدائم في مساندة القضية الفلسطينية.

ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية واللافتات التي شددت على التضامن مع أهالي غزة، وعلى ضرورة مواجهة الحصار المفروض على القطاع منذ ما يقارب العقدين، ورددوا هتافات “غزة رمز العزة” و”لا للتهجير”، وسط مشهد غلبت عليه الأعلام الفلسطينية والأناشيد الوطنية التي أضفت طابعًا حماسيًا على الوقفة.

وفي قلب العاصمة التونسية، احتشد العشرات في شارع “الحبيب بورقيبة”، مرددين شعارات مساندة للأسطول ومنددة بالفيتو الأمريكي الذي حال دون صدور قرار من مجلس الأمن يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في القطاع، بعد أن أيّدت غالبية الدول الأعضاء مشروع القرار، فيما استخدمت واشنطن حق النقض.

وقال معاذ الجوادي، عضو “تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين”، إن التحركات في عدة محافظات تمثل رسالة ضغط على المجتمع الدولي للتصدي لمحاولات استهداف أسطول الصمود العالمي، مؤكداً أن التضامن مع النشطاء تجاوز البيانات إلى الفعل الميداني.

وأضاف أن العمال في موانئ إيطاليا أعلنوا استعدادهم لإغلاق الموانئ ومنع خروج السفن في حال تدخلت إسرائيل، موضحًا أن الاحتجاجات ستستمر في تونس ودول العالم لدعم الأسطول.

ودعت الناشطة التونسية بسمة البلعي الشعب التونسي إلى الدفاع الدائم عن القضية الفلسطينية، مشيرة إلى أن صور وفيديوهات أهالي غزة الذين ينتظرون وصول السفن أثارت شعورًا مضاعفًا بالمسؤولية، وأن ما يفعله نشطاء الأسطول وما يقومون به على الأرض هو أقل واجب نقدمه من أجل الغزاويين.

من جهته، أكد صالح بن نصر، أحد المشاركين في المسيرة، أن التحركات تهدف إلى تشكيل ضغط شعبي وإعلامي لضمان وصول الأسطول إلى غزة، كما تحمل رسالة إلى الحكومات العربية والولايات المتحدة للضغط على إسرائيل ووقف المجازر في القطاع.

وأبحر أسطول “الصمود العالمي” الأسبوع الماضي من ميناء سيدي بوسعيد التونسي، حاملًا مساعدات إنسانية ودوائية، متجهًا نحو شواطئ غزة، في محاولة جديدة لكسر الحصار عن القطاع، فيما غادرت نحو 50 سفينة من الموانئ الإيطالية لتلتحق بالأسطول في المياه الدولية المقابلة للقطاع.