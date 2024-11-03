تونس.. مطار جربة جرجيس يستقبل أول رحلة بعد توقف 10سنوات



استقبل مطار جربة جرجيس الدولي بتونس، مساء السبت، رحلة قادمة من لندن على متنها 147 سائحا بريطانيا، وذلك بعد غياب دام 10 سنوات.

وأكد المندوب الجهوي للسياحة هشام المحواشي أن هذه الرحلة تابعة لثلاثة من أكبر متعهدي رحلات بريطانية.

وأوضح أن هذه الرحلة منتظمة ستتلوها رحلة ثانية منتظمة قادمة من لندن الأسبوع القادم، إضافة إلى رحلتين منتظمتين من مانشستر إلى جربة، ليصل مجموع الرحلات القادمة من إنجلترا حسب المندوب الجهوي للسياحة إلى أربع.

وحول أهمية هذه الرحلة، أكد المحواشي أنها “مؤشر إيجابي لعودة السوق الإنجليزية بعد غياب دام عشر سنوات، إذ تعود آخر رحلة من لندن إلى جربة إلى العام 2014”.