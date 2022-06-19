تونس.. مظاهرات رفضا للاستفتاء الذي يعتزم الرئيس تنظيمه

خرج مئات التونسيين، اليوم الأحد، للتظاهر رفضا للاستفتاء الذي يعتزم الرئيس قيس سعيد تنظيمه، ودعما للقضاة في إضرابهم.

وانطلقت المسيرة التي دعت لها “جبهة الخلاص الوطني”، من ساحة الجمهورية وسط العاصمة في اتجاه شارع الحبيب بورقيبة، حيث جرى تنظيم مهرجان خطابي، بحسب ما أفادت وكالة “الأناضول” للأنباء.

يُشار إلى أن “جبهة الخلاص الوطني” هي واحدة من الجبهات المعارضة، دعا إلى تكوينها رئيس الهيئة السياسية لحزب الأمل، أحمد نجيب الشابي، منذ 18 فبراير الماضي، وأعلن رسميا عن تكوينها يوم 31 مايو.

ورفع المتظاهرون شعارات من بينها “يسقط.. يسقط الانقلاب” و “لا استشارة لا استفتاء ..شعب تونس قلك لا” و”ارحل ..ارحل” و”والقضاء مستقل والعدالة هي الكل”

وقال رئيس الجبهة: “نحن إزاء أزمة اقتصادية وأزمة اجتماعية غير مسبوقة، تعانون من كل آثارها وأزمة سياسية غير مسبوقة تتمثل في الانقلاب على المؤسسات الدستورية ومحاولة لاغتيال الحريات”

وأضاف الشابي في كلمة للمتظاهرين: “لا وجود لحلول جزئية أو قطاعية أو فئوية هناك أزمة مالية حادة ويجب أن نعالج من خلالها كل المشاكل والمطالب ولا يمكن ذلك دون حوار وطني شامل”.

وحيا الشابي تحركات القضاة بالقول “اليوم آلاف القضاة يضربون للأسبوع الثالث ليس دفاعا عن أنفسهم ولكن دفاعا عنكم وعن الشعب التونسي”

وأضاف: “إذا فقد القضاء استقلاليته فقدنا جميعا حرياتنا”، مضيفا “ستنتصر قضية القضاة لأنها جزء من الديمقراطية”.

هذا وقرر القضاة، السبت، تمديد إضرابهم عن العمل للأسبوع الثالث على التوالي، احتجاجا على إعفاء سعيد، 57 قاضيا.