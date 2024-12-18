تونس.. معالم دينية في «القيروان» مهددة بالانهيار

قالت إذاعة “موزاييك” التونسية، “إن 9 معالم دينية في مدينة “القيروان”، مهددة بالانهيار”.

وأفادت بأن “عددا من ساكني حي “القرقابية” وسط مدينة “القيروان” عبروا عن تخوفهم من انهيار جزء من صومعة “مسجد الدهان” حيث أصبح يشكل خطرا حقيقيا على سلامتهم.

واستاء البعض من “المياه الراكدة إثر نزول الأمطار أمام المسجد المذكور دون إزالتها، مما تسبب في بداية انهيار بعض المباني مع إمكانية تسرب مياه الصرف الصحي تحت الطريق والمباني المجاورة للمسجد المذكور”.

وأوضحت موزاييك، أن “9 معالم دينية بالقيروان بينهم “مسجد الدهان” و”مسجد الأنصار” و”مسجد القلال” و”مسجد يحيى ابن عمر” مهددة بالانهيار”.

وأكد معتمد القيروان الشمالية كمال نصير، “أنه سيتم مساء الأربعاء عقد جلسة عمل تحت إشراف والي “القيروان” للنظر في وضعية كل المعالم الدينية وبحضور كل الأطراف المتداخلة من بينها وزارة التجهيز والبلدية ووكالة حماية التراث”.

يذكر أن بلدية “القيروان” المدينة قامت بوضع الحواجز الحديدية أمام المسجد لحماية المارة.